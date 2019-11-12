اعتقال مقدوني وتركيين في ألمانيا خططوا لهجوم إرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أعلنت أجهزة أمنية في غرب ألمانيا، تفتيش ثلاث شقق في مدينة أوفنباخ على خلفية الاشتباه في الإعداد لهجوم خطير، يعرض أمن البلاد للخطر. وأوضح الادعاء العام في مدينة فرانكفورت، والمكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية هيسن، القبض على ثلاثة رجال، أحدهم ألماني من أصل مقدوني، وتركيين. وأضافت أنه يشتبه أن الثلاثة وصفوا أنفسهم في الماضي بأنصار لتنظيم داعش. وحسب التحقيقات، أعد الثلاثة لارتكاب جريمة ذات دوافع دينية في منطقة راين ماين غربي ألمانيا، بمتفجرات وأسلحة نارية، لقتل أكبر عدد ممكن من الضحايا. وفي حملة التفتيش عثر على "كثير من الأدلة"، حسب السلطات الأمنية. ويتهم الألماني المنحدر من أصول مقدونية، بشراء أجزاء أساسية لصناعة المتفجرات، والبحث عن أسلحة نارية على الإنترنت، وفقاً لبيان السلطات الأمنية. وأضاف البيان أن من المقرر عرضه على قاضي التحقيقات بعد ظهر اليوم.

