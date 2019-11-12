شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى مستشفى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، إلى المستشفى للخضوع لإجراء طبي، حسبما قالت المتحدثة باسمه ديانا كونغيليو مساء الإثنين. وأوضحت كونغيليو في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرغ للأنباء أن كارتر 95 عاماً سيخضع لإجراء طبي لتخفيف الضغط عن دماغه نتيجة نزيف أصيب به جراء سقوطه مؤخراً. والشهر الماضي، أصيب كارتر بكسر في الحوض بعد سقوطه في منزله بمدينة بلاينز في ولاية جورجيا. كما أصيب كارتر بجروح طفيفة جراء سقوطه في وقت سابق من هذا العام وتطلب ذلك إجراء خياطة جراحية فوق حاجبه.





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