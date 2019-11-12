70 قتيلاً وجريحاً في انفجارات القامشلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

هزت مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بعد ظهر اليوم الإثنين، 3 انفجارات بسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما لايقل عن 70 شخصاً. وقد استهدفت الانفجارات، التي وقعت بشكل متزامن، منطقة السوق وسط المدينة. وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي، إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 60 آخرين. من جهة أخرى، قال مصدر في الشرطة الكردية المحلية (الأسايش) بمدينة القامشلي، إن "الانفجارات الثلاثة المتزامنة وقعت في مدينة القامشلي في المنطقة ذات السيطرة المختلطة بين القوات الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردي". وأشار المصدر إلى أن التفجيرات الثلاثة خلفت أضراراً كبيرة بالمحال التجارية والمنازل والسيارات، مضيفاً أنه لدى شرطة الأسايش معلومات عن سيارات أخرى مفخخة جاري البحث عنها.

