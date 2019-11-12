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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تستنكر الخداع الإيراني: مطالبة طهران بالتعاون مع الوكالة الذرية الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 وكالات أكدت المملكة العربية السعودية اليوم ضرورة مطالبة إيران بالتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية.

واستنكرت المملكة استمرار إيران في الخداع والمراوغة في ما يخص برنامجها النووي. بحسب «العربية».

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