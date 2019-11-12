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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدء مباحثات وزير الخارجية المصري والمبعوث الأممى لليبيا
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
وكالات
بدأت قبل قليل مباحثات وزير الخارجية سامح شكري، مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، بمقر وزارة الخارجية بالتحرير.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، إن المباحثات تطرقت إلى آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.
وتدعم مصر التنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر ٢٠١٧ وتعالج كل العناصر الأزمة الليبية، كما تؤكد على أهمية مراعاة مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل السياسي وضرورة اعتماد أي حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبي.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية برلين مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا يعمل على جمع الأطراف المسلحة وتحييد القوى المتدخلة في الأزمة.
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