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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتنياهو: لا نسعى للتصعيد
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القتال قد يطول مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بعدما قتلت إسرائيل قائدًا ميدانيًا كبيرًا من الحركة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
وقال نتنياهو للصحفيين في مقر قيادة الجيش: ”إسرائيل لا تسعى للتصعيد، لكننا سنفعل كل شيء لحماية أنفسنا… وهذا قد يستغرق وقتًا. المطلوب هو الجَلَد والهدوء“.
وشهدت غزة يوم الثلاثاء، تصعيدًا كبيرًا، بعد أن اغتالت إسرائيل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
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