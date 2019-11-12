عميد الخارجية في القومي التقى سفيرة سويسرا في لبنان

التقى عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي ​قيصر عبيد​، سفيرة ​سويسرا​ في ​لبنان​ مونيكا كيرغور، وكان عرض لآخر المستجدات. وخلال اللقاء أكدت السفيرة كيرغور بأن بلادها مستمرة في تقديم الدعم للبنان، والتي في جزء منه مخصص للنازحين السوريين ولأوضاع انسانية. كما أكدت على موقف سويسرا الحريص على استقرار دول المنطقة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

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