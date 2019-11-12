الرئيس عون: ستكون هناك قريبا جدا حكومة للبنان تواكب الاصلاحات المقررة للازمة القائمة

اكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ امام سفراء مجموعة الدعم الدولية ل​لبنان​ انه "ستكون هناك قريبا جدا ​حكومة​ للبنان تواكب الاصلاحات المقررة للازمة القائمة".

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