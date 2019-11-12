القومي: ندين العدوان الصهيوني على قطاع غزة

دان ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ "العدوان الصهيوني على ​قطاع غزة​، واغتيال القائد المقاوم في ​حركة الجهاد الاسلامي​ بهاء ابو العطا، والعدوان الذي استهدف أحد المباني المدنية في ​حي المزة​ بدمشق" ورأى أنّ "هذا العدوان المتزامن، يؤكد بأن العدو الصهيوني ينحو باتجاه التصعيد، في محاولة منه لفرض وقائع على الأرض، تتواكب مع مواصلىة تنفيذ مخططاته التهويدية الاستيطانية في اطار صفقة تصفية المسألة الفلسطينية".

وفي بيان له، اعتبر الحزب أن "لجوء العدو الصهيوني إلى خيار التصعيد العدواني، وفي هذا التوقيت بالذات، يدّل بأننا في مواجهة عدو عنصري بطبيعته ومتغطرس في اجرامه، ديدنه ​الارهاب​ والقتل، وأن هذا العدو لن يتوقف عن عدوانه واجرامه، إلا من خلال التصدي له وردعه بكل عناصر القوة ووسائلها"، مؤكداً أن "دماء الشهيد القائد ابو العطا، ودماء كل الشهداء الذين ارتقوا، لن تذهب هدراً، وأن ردّ ​المقاومة الفلسطينية​ ب​الصواريخ​ على المواقع الصهيونية، رسالة واضحة بأن هذه المقاومة بكل فصائلها وقواها على أتمّ الجهوزية وهي تمتلك عناصر القوة للرد على العدوان".