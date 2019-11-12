إرجاء الإستماع الى محام في إخبار مقدم ضد حاكم مصرف لبنان

لم يتمكن المحامي ​معن الأسعد​ من تقديم إفادته أمام المدعي العام التمييزي في الجلسة التي كانت محددة اليوم على خلفية الإخبار المقدم منه ضد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ بجرائم ​اختلاس​ ونهب وهدر ​المال​ العام والخاص والاثراء غير المشروع والرشى والنفوذ والغش والإخلال بالانتظام العام.

ولم تعقد الجلسة بسبب التظاهر والاعتصام أمام بوابات ​قصر العدل​ ومنع ​القضاة​ والمحامين من الدخول اليه.

وتم تحديد يوم غد الاربعاء موعدا جديدا للأسعد لإعطاء إفادته بعد مراجعة القاضي المختص.



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