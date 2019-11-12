رئيس غرفة التجارة والصناعة بصيدا: لتشكيل حكومة وطنية جامعة

طالب رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​الجنوب​ ​محمد صالح​ "اﻻسراع بتشكيل ​حكومة​ وطنية جامعة تكون قادرة على انتشال ​لبنان​ وانسانه واقتصاده من قعر الهاوية"، داعياً حاكم ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ الى "ضرورة تأمين السيولة المالية ﻻصحاب القطاع المنتجة باقصى سرعة ممكنة بما يمكن اصحابها من اﻻيفاء بالتزاماتهم المالية مع المؤسسات الخارجية ومع موظفيهم في الداخل وبما يؤمن لها ديمومة العمل وتفادي خطر اﻻقفال كما حصل مع العشرات من المؤسسات الصناعية والتجارية".

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