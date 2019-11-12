التيار المستقل: تشكليل حكومة عسكرية تنكب على تنفيذ مطالب الشعب الثائر

لفت ​التيار المستقل​ إلى انه "على وقع استمرار ثورة الشعب ال​لبنان​ي المنتفض على ظلم طبقة حاكمة أغرقته بالديون حتى جاع ، كما أغرقته ب​الفساد​ حتى انهار وبرعاية سلطة تعيش في نعيم البذخ وبحبوحة الرخاء على حساب الفقراء، المحرومين من الهواء النظيف والماء و​الكهرباء​ والرغية، سلطة نيرونية تشاهد ما حولها يحترق ويغرق ولا يهتز لها جفن وسلطة فقدت كل مقومات الشرعية الشعبية،بفعل حراك رجال الشارع ونسائه وابنائه بالقبضات المرفوعة والدموع الحالمة لاستئصال الورم السرطاني الخبيث".

وفي بيان له، أشار التيار إلى انه "بفعل ثورة الشعب المليونية وشعاراتها الوطنية النابذة للمذهبية والحزبية وحتى المناطقية،طيلة شهر تقريبا انفقدت الثقة بين ​السلطة​ والشعب وأنجبرت ​الحكومة​ على الاستقالة وتم منع انعفاد ​المجلس النيابي​ فتعطل عمل العهد الملقب بالقوي"، داعياً السلطة الى "تشكيل حكومة عسكرية من ​المجلس العسكري​ وبعض الضباط المتقاعدين من اصحاب الاختصاص على أن لا يتجاوز عددها12وزيرا يعملون لمدة لا تتجاوزالسنة الواحدة،تنكب على تنفيذ مطالب الشعب الثائر، في سلم أولوياتها تطبيق قانون من أين لك هذا لاستعادة الاموال المنهوبة وتحقيق العدالة والنهوض بالمشاريع الانمائية ​النفايات​ والكهرباء و​النفط​ واجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة لاعادة تكوين السلطة".

واعتبر أن "عودة "​حزب الله​" الى لبنان افضل من ادخال ​الصين​ و​ايران​ الى الارض اللبنانية وهي التي تخوض حربا باردة مع ​الولايات المتحدة​ لا تخدم مصلحة لبنان بل تستحضر مزيداً من الصراعات الطائفية والمذهبية والسياسية البغيضة في زمن تغص فيه ساحاتنا بثورة كبرى لمصلحة لبنان الواحد المستقل،قلما شهدها لبنان"، مذكراً بـ"ما سبق وطالبوا به مرارا وتكرارا بحسنات انتقاء رئيس جمهورية حيادي من خارج 8و14 وبحكومة حيادية من التكنوقراط بما يشكل سلطة تنفيذية بعيدة عن المحاور الاقليمية او الدولية. والا فلبنان سوف يصبح ساحة عراك لقوىهذه المحاور الخارجية ويتعرض للدمار الشامل".

