باقري: إيران حققت إنجازات كبيرة بمجالي الحرب الخشنة والناعمة وأميركا تفقد قواعدها الفكرية

شدّد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ال​إيران​ية، اللواء ​محمد باقري​، على أنّ "إيران، كما حازت على قوة مستدامة في مجال الحرب الخشنة (العسكريّة) والدفاع، حقّقت أيضًا إنجازات كبيرة في مجال الحرب الناعمة، وأبرزها توسيع نطاق تفكّر ​الثورة الإسلامية​ في مناهضة الظلم والممانعة أمام الظالمين في العالم، وأيضًا كشف الوجه الحقيقي للغطرسة وخاصة ​الولايات المتحدة الأميركية​".

ولفت في كلمة على هامش زيارته لمعرض إنجازات التعبئة، إلى أنّ "أميركا في الظاهر تحاول تقليص قواعدها العسكرية في العالم، وهي في الواقع تفقد قواعدها الفكريّة بين شعوب العالم الواحدة تلو الأُخرى".