قائد في الحرس الثوري: الثورة الاسلامية أطاحت بهيبة اميركا الظاهرية

اكد مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ العميد ​محمد رضا نقدي​ ان كل "ما قالته ​اميركا​ خلال العقود الاربعة الماضية حصل نقيضه وان الثورة الاسلامية اطاحت بهيبة اميركا الظاهرية"، مشيراً إلى انه "مضى 40 عاما على انتصار الثورة الاسلامية وشعبنا يتقدم في هذا الطريق اقوى مما مضى وبالمقابل يصبح الاعداء اكثر ذلا وهوانا".

ولفت إلى ان "كل ما قالته اميركا خلال العقود الاربعة الماضية حصل نقيضه وان الثورة الاسلامية اطاحت بهيبة اميركا الظاهرية"، مشيراً إلى أن "اميركا شكرتنا لاننا لم نستهدف طائرتهم العسكرية الماهولة بل طائراتهم المسيرة"، مضيفاً "هذا الامر يشير الى ان سياسات اميركا قد لقيت الفشل في جميع عناصر الاقتدار وان الاميركيين لا يستطيعون حتى اطفاء نيران غاباتهم".

واعتبر ان "السبب في اقتدارنا وتقدمنا وهزيمة اميركا المذلة هو ارتباطنا وتوكلنا على الباري تعالى ووحدتنا وتلاحمنا نحن الشعب الايراني" ورأى ان "الضرورة لمواصلة طريق الثورة هما هذان العنصران اي الارتباط بالباري تعالى وصون الوحدة وسنتقدم بهما الى الامام حتى تحرير ​القدس​ الشريف".