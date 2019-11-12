عريقات يرحب بقرار العدل الأوربية بشأن منتجات المستوطنات

رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية، ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​ بـ"قرار ​محكمة العدل الأوروبية​، القاضي بقانونية وسم منتجات المستوطنات"، مشيراً إلى ان "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح، الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

ودعا جميع الدول الأوروبية إلى "تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "هذا الحكم يجب أن يذكر ​المجتمع الدولي​ ويدفعه إلى محاسبة ​إسرائيل​ على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات ​الأمم المتحدة​".