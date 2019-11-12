النشرة: دوريات عسكرية أميركية من محيط بلدة رميلان باتجاه بلدة الجوادية في الحسكة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​القوات الأميركية​ واصلت في شمال سوريا تسيير دوريات عسكرية من محيط بلدة رميلان باتجاه بلدة الجوادية في ​الحسكة​ وحول مناطق وجود ابار ​النفط​ أبرزها حقلي رميلان والسويدية". ورصدت "النشرة" "تسيير دورية اميركية في منطقة رميلان حيث دخلت الى البلدة ومن ثم جالت في المنطقة".

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