الرئاسة الفلسطينية تدين اغتيال القيادي أبو العطا

دانت ​الرئاسة الفلسطينية​ "اغتيال القيادي في ​حركة الجهاد الإسلامي​ بهاء أبو العطا، واستمرار التصعيد الإسرائيلي في ​قطاع غزة​" وحمّلت ​الحكومة الإسرائيلية​ "المسؤولية الكاملة، وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنين والممتلكات".

وطالبت ​المجتمع الدولي​، بـ"ضرورة توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

وكان ​الجيش الإسرائيلي​، قد أعلن صباح الثلاثاء، أنه اغتال بهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة ​سرايا القدس​، ​الجناح​ العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر أيضا عن استشهاد زوجته.