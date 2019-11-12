شويغو: مستعدون للمساعدة في تعزيز قوة القوات المسلحة المصرية وقدراتها الدفاعية

أعلن وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر أن "​روسيا​ مستعدة للمساعدة في تعزيز قوة ​القوات المسلحة​ المصرية وقدراتها الدفاعية"، مشيراً إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرسل تحياته للرئيس المصري، ويتذكر بامتنان مشاركته في القمة الروسية - الأفريقية كرئيس مشارك"، لافتاً إلى أنه "كان عملا شاقا ولكنه مثمر للغاية".

وأشار إلى أن "مصر تحتل مكانة رائدة في القارة الأفريقية وتظل الحليف الاستراتيجي لروسيا في المنطقة"، منوهاَ بـ"أن مصر اكتسبت هذه المكانة بفضل شخصية الرئيس المصري وكذلك القوات المسلحة المصرية، التي تعد هي الضامن للتنمية المستقلة والمستقرة في البلاد وتعيق انتشار التهديد الإرهابي في شمال إفريقيا".