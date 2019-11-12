أصدر قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ قرارا ظنيا في حق أ.ز وهي موظفة في دائرة مالية ​بعبدا​ العقارية بجرم إلتماس رشى وإستغلال الوظيفة وذلك وفق جنحة المادة 351 وجناية المادة 352 ​عقوبات​. وأحال الملف الى ​محكمة الجنايات​.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار ظني في حق موظفة في دائرة بعبدا العقارية بجرم إلتماس رشى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.