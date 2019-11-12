مسؤول أممي: حكومة لبنانية نزيهة ستكون في وضع أفضل لطلب مساعدات دولية

نقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مسؤول كبير ب​الأمم المتحدة​ في لبنان، داعياً لبنان إلى "اختيار رئيس الوزراء القادم على وجه السرعة ولتشكيل ​حكومة​ جديدة سريعا تضم شخصيات معروفة بالكفاءة والنزاهة" كما دعا إلى "إجراءات تمنح الشعب اللبناني الثقة وتضمن الحفاظ على مدّخراته"، معتبراً أن "حكومة لبنانية نزيهة ستكون في وضع أفضل لطلب ​مساعدات​ دولية"، مشيراً إلى أن "الوضع المالي والاقتصادي بلبنان حرج والحكومة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك لمعالجته".

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