متظاهرون اعتدوا على محام في مقر النقابة

افادت معلومات صحافية بأن "متظاهرين دخلوا مقر ​نقابة المحامين​، واعتدوا بالضرب على أحد المحامين الذي كان جرى عراك وتدافع معه على خلفية منعه من الدخول وشجار مع المتظاهرين".

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