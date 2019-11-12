متظاهرون اعتدوا على محام في مقر النقابة

افادت معلومات صحافية بأن "متظاهرين دخلوا مقر نقابة المحامين، واعتدوا بالضرب على أحد المحامين الذي كان جرى عراك وتدافع معه على خلفية منعه من الدخول وشجار مع المتظاهرين".
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