شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان": لن يتم الاستغناء عن عامل وأحد خلال تطوير "الغزل والنسيج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه لن يتم الاستغناء عن عامل وأحد من عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة فى إطار خطة تطوير الشركة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، أن عملية التطوير وإعادة الهيكلة ستتضمن تدريب العمالة غير المؤهلة على وظائف أخرى فى أماكن أخرى تعانى من نقص فى العمالة.

وبدوره أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على الحقوق التاريخية لعمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة، مضيفا: "لدينا منتج محترم نعجز عن تغليفه وتسويقه، اتعرض عليا فى إيطاليا قميص مصرى بـ5 أضعاف سعره".

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وبدوره قال المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، لأن هناك خطة شاملة لتطوير مصانع الشركة وزيادة الإنتاجية، إلى جانب التدريب التحويلى للعمالة غير المدربة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وضم الوفد النواب " محمد السلاب وكيل اللجنة والأعضاء، فوزى إسماعيل، طارق متولى هانى النواصرة، ايفلين متى، محمود شحاتة، نبيل ابو باشا، رضا البلتاجى، نجوى امام، نجوى ابو جليل، رضوان الزياتى، ابراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى".