شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: السياحة تمثل ركيزة أساسية فى رسم خريطة مستقبل النمو اقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أمل رمزى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن نمو القطاع السياحى بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية يجعله أهم عناصر رسم خريطة مستقبل النمو الاقتصادى فى مصر خاصة أنه شهد تعافيا كبيرا مقارنة بما كان عليه منذ 8 سنوات.

وأوضحت رمزى، فى بيان، أن قمة مصر الاقتصادية التى تنطلق اليوم الثلاثاء بحضور 40 متحدثا من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومى والخاص، تناقش مستقبل مصر بعد انتهاء خطة الإصلاح الاقتصادى، لافتة إلى أن قطاع السياحة سيمثل ركيزة أساسية فى خطة النمو الاقتصادي.

وأشارت رئيس سياحة الوفد، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد الوطنى، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الدفعة القوية فى ظل تعافى القطاعات المختلفة وعلى رأسها السياحة ونمو كافة القطاعات.