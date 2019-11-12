شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب الحكومة بعرض رؤيتها للتصدى للمواقف العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة برؤية واضحة للتعامل مع المواقف العشوائية والتصدى لها.

وقال السجينى خلال اجتماع اللجنة اليوم: "نحتاج تصور واضح يقوم على التقنين والإزالة والاستبدال واقتراحات بديلة للوضع الحالى، والتنفيذ بالتعاون مع الشرطة".

وسأل السجينى، قيادات المحليات بالمحافظات عن التكليفات التى تم إرسالها للمحافظات من وزارة التنمية المحلية حول التصدى للمواقف العشوائية، قائلا: "المحافظات لازم ترد وتعرض مواقفها وخططها حتى يستطيع الجهاز التنفيذى أن يحدد كيف يتعامل مع الموقف العشوائي".

وتابع السجينى، موجها حديثه لقيادات المحليات: "بدون تشخيص واضح للأزمة سيكون العرض غير سليم، وبالتالى فلن يكون هناك حلول واقعية للأزمات"، مطالبا بضرورة إرسال الخطابات التى أرسلتها القيادات التنفيذية للمحافظات، وكذلك الردود، لتتابع اللجنة الإجراءات العملية التى تم اتخاذها لحل الأزمة.