شكرا لقرائتكم خبر عن شركة غزل المحلة: لا نية لبيع أصول الشركة.. وسيتم استغلالها بحق الانتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى الألفى، عضو مجلس إدارة شركة غزل المحلة، أنه لا نية لبيع أية أصول تمتلكها الشركة، قائلا "مفيش بيع أصول، والأصول غير المستغلة سيتم استغلالها بأسلوب حق انتفاع، عاوزين نطور".

وكان النائب محمد خليفة، قد تساءل عن التعديلات التشريعية المطلوب إجرائها لتطوير العمل بالشركة، متسائلا : "عن مصير الأصول غير المستغلة فى ضوء تصريح وزير قطاع الأعمال العام ببيع بعض الأصول غير المستغلة لتطوير الشركة".

وأكد خليفة على أهمية التطوير التكنولوجى لمصانع الشركة، قائلا: "وأين مصير العمال 17 ألف عامل، قائلا: "إزاى يتم استغلالهم"، مضيفا: "منطقة المستعمرة أيضأ، مطلوب حصر سكانها، وتوفير سكن آدمى للعمال، يجب استغلال 68 فدان منطقة المستعمرة".

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جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وضم الوفد النواب " محمد السلاب وكيل اللجنة والأعضاء ، فوزى اسماعيل ، طارق متولى هانى النواصرة، ايفلين متى، محمود شحاتة، نبيل ابو باشا، رضا البلتاجي، نجوى امام، نجوى ابو جليل، رضوان الزياتى، ابراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى".