شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عامل بمصنع بغزل المحلة يشكو لرئيس "صناعة البرلمان" تأخر صرف العلاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استوقف العامل محمد البسطويسى بمصنع التصدير الخارجى بشركة غزل المحلة المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة خلال تفقدهم للمصانع للوقوف على سير العمل داخل مصانع غزل 2 وغزل 4 ومصنع التصدير الخارجى، واشتكى العامل من تأخر صرف علاوة 150 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، رغم وعود نواب المحلة للعمال ببحث مطالبهم والتدخل لصرف العلاوة المقررة لهم.

وأضاف العامل: "رغم كل ذلك إلا أننا واقفين بجانب شركتنا وسنظل نعمل من أجل النهوض بها وسنبذل المزيد من الجهد لدفع عجلة الإنتاج للأمام ولكن لابد من النظر للعمل ومطالبهم، كما طالب العمال بعقد لجنه الترقيات، والاهتمام بمنظومه الصحة بمستشفى الشركة والتى لا تقدم أى خدمة تليق بعامل غزل المحلة".

من جانبه رد المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة على العامل قائلا: "كله هيبقى تمام واللى عايز حاجة يجيلى مكتبى وأنا هحل مشاكله".

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وتابع أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان جولتهم داخل قلعة الصناعة بغزل المحلة بتفقد سير العمل بمصنع نسيج 8 والاستماع للعمال ومشاكلهم.



جانب من جولة لجنة الصناعة بشركة غزل المحلة



جانب من جولة لجنة الصناعة بشركة غزل المحلة



جانب من جولة لجنة الصناعة بشركة غزل المحلة



جانب من جولة لجنة الصناعة بشركة غزل المحلة



جانب من جولة لجنة الصناعة بشركة غزل المحلة