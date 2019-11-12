شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بمواجهة البلطجة فى مواقف السيارات خلال اجتماع "محلية البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمتابعة توصيات اللجنة بشأن تحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية والتصدي للمواقف العشوائية، للقيادات المحلية المشاركة في الاجتماع: " لابد من حل المشكلات وعدم تصدير المشاكل للبرلمان وللجهات المختلفة، ولابد من المساهمة في الحل".
وأكد ممثلو وزارة التنمية المحلية وبعض المحافظات خلال الاجتماع، أن هناك محاولات لمنع البلطجة والقضاء على العشوائية في مواقف السيارات، بتطبيق القانون، موضحين أن التهرب من الكارتة يزيد من أزمات المواقف والعشوائية، وأنهم يحاولون مواجهة التحديات و فرض النظام والانضباط.
من جانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه تم دعوة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لحضور اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل، لعرض إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية.
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