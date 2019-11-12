شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان": تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة يحتاج أموالا طائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما ذكره وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطة تطوير شركة غزل المحلة، أمر مبشر بالخير، إلا أنه يحتاج أموالا كبيرة للتطوير، مطالبا بضرورة تطوير كل شيء بشركة المحلة، قائلا "التطوير لا يقتصر على الماكينات أو اللوائح فقط، بل بكافة القطاعات لكى تتماشى مع آليات السوق".

وأوضح عامر أن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من أساس التنمية فى مصر، كما أن أهل المحلة مرتبطون بها بشكل روحى، وأن قلوب المصريين جميعا متعلقة بها، مضيفا : "ويصعب علينا استيراد منتجات من الخارج في ظل وجود شركة المحلة".

وتابع عامر أن الهدف من تلك الزيارة التى تعد الأولى، للجنة بدور الانعقاد الخامس، هو الوقوف على آليات التطوير وخطوات الإسراع فى خطواته لتحقيق التنمية.

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جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وضم الوفد النواب " محمد السلاب وعلاء ناجى وكيلى اللجنة والأعضاء علاء ناجى ، فوزى اسماعيل ، طارق متولى هانى النواصرة، ايفلين متى، محمود شحاتة، نبيل ابو باشا، رضا البلتاجي، نجوى امام، نجوى ابو جليل، رضوان الزياتى، ابراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى".