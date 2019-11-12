شكرا لقرائتكم خبر عن شركة غزل المحلة للبرلمان: مخزون الراكد بالشركة تتخطى قيمته 420 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة الغزل والنسيج بالمحلة، إن حجم المخزون الراكد بالشركة تتخطى قيمته 420 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذا الراكد جاء نتيجة فروق الأسعار بين منتجات الشركة ومنتجات القطاع الخاص، موضحا أن سعر الطن فى القطاع الخاص أقل من منتجات الشركة بنحو 4000 جنيه.
وأرجع نجاح هذا الفارق الكبير فى الأسعار لما تتحمله الشركة من ضرائب على القيمة المضافة وضريبة جمركية، إلى جانب عدم وفاء الجهات الحكومية برد التزاماتها المتعلقة بدعم الصادرات، فضلا عن اعتماد بعض العاملين بالقطاع الخاص على التهريب وعدم تحمل أى ضرائب من أى نوع، مشيرا إلى أن مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج هى من أكبر مصانع العالم فى هذا المجال، وينافس شركات عالمية.
ومن ناحيته قال النائب محمد خليفة، عضو البرلمان: "مينفعش اقتصاد من غير قطاع الأعمال، والشركة مساحتها كبيرة وتمتلك 600 فدان يُمكن استغلالها جيدا، إحنا عايزين نشتغل تنمية مستدامة، وتيجى الأجيال القادمة تلاقى الأصول".
جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب لمدينة المحلة الكبرى لزيارة مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة.
ويضم الوفد النائب محمد السلاب وكيل اللجنة والأعضاء _فوزى إسماعيل _طارق متولى _هانى النواصرة _محمود شحاتة _نبيل ابو باشا _رضا البلتاجى _نجوى امام _نجوى ابو جليل _رضوان الزياتى _ابراهيم القصاص_نانسى نصير _محمد خليفة_سمير البطيخى ".
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