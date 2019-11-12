شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى: قطاع المشروعات ساهم فى خفض نسبة البطالة بين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سعاد المصرى،عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة حقيقية، وهناك العديد من النماذج التى تؤكد ذلك، من خلال مجموعة من الأفكار التى تم تنفيذها على أرض الواقع كان لها دورا كبيرا فى توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطنى.

أضافت المصرى فى بيان لها اليوم، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون له دورا كبيرا فى تحقيق مزيد من الانتعاش، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال توفير بيئة جيدة وجاذبة واشتراطات ميسرة، وحوافز لضمان تحقيق هذا الهدف المنصوص عليه فى القانون.

وأوضحت المصرى فى بيانها، أن القطاع كان له دور مؤخرا فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى وتشجيع ملف التصدير واستغلال الموارد المتاحة وتقليل حجم الواردات، وأن العمل يسير وفقا لاحتياجات النشاط التجارى والصناعى، بالإضافة لتوفير الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الصغار، مشيدة، بتوفير التدريب لأصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم.