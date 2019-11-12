إزالة تعديات على 40 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

شنت أجهزة الإدارة المحلية في مركز إطسا بالفيوم، بالتعاون مع أجهزة الأمن، حملة لإزالة 11 حالة من التعديات بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة في زمام قرية أبو جندير على مساحة 40 فدانا.

وأكد اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فور حدوثها، مشددًا على أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار "النوري" إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما شدد على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أملاك الدولة في أقرب وقتٍ ممكن.