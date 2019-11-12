الجزائر: كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، كشف وتدمير 5 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية المسيلة شمالي البلاد.
ذكرت الوزارة، في بيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيشالوطني الشعبي أمس خمسة مخابئ للإرهابيين، وكمية من الذخيرة إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الصفراء ببلدية عين الريش، بولاية المسيلة".
وأضافت - في بيانها - أنه تم توقيف سبعة أشخاص، وضبط مركبتين رباعيتي الدفع، و3 قطع من مادة الديناميت، و5 أمتار من الفتيل الصاعق، ومولدين كهربائيين، ومطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن بتمنراست وبرج باجي مختار جنوبي البلاد.
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