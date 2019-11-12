مقتل شرطي في انفجار عبوة ناسفة بكركوك شمالي العراق

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل شرطي في انفجار عبوة ناسفة جنوبي محافظة كركوك شمالي البلاد. ذكرت الشرطة - في بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز العراقية إن "شرطيا منتسبا إلى فوج 13 لواء 18 الفرقة الخامسة قُتل بتفجير عبوة ناسفة ضمن قاطع الرشاد بمحافظة كركوك".

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية، تنفيذ هجمات مسلحة من قبل مسلحين؛ مستهدفة المدنيين وقوات الأمن العراقية، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات استباقية مكثفة للحد منها. قناة السومرية نيوز العراقية إن "شرطيا منتسبا إلى فوج 13 لواء 18 الفرقة الخامسة قُتل بتفجير عبوة ناسفة ضمن قاطع الرشاد بمحافظة كركوك".وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية، تنفيذ هجمات مسلحة من قبل مسلحين؛ مستهدفة المدنيين وقوات الأمن العراقية، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات استباقية مكثفة للحد منها.

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