الكرملين يرحب بدعوة رئيس كازاخستان لاستضافة بلاده أول لقاء بين بوتين وزيلينسكي

رحبت الرئاسة الروسية الكرملين بدعوة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزاربايف، لاستضافة بلاده أول لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعبّر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن امتنان الكرملين لنزاربايف وتقديره لجهود الشركاء في كازاخستان لإعادة العلاقات الروسية الأوكرانية إلى مجاريها، مشيرًا إلى أنبوتين يؤيد إنعاش هذه العلاقات وعودتها إلى طبيعتها شرط توفر نية وإرادة مماثلة من جانب كييف لذلك.
وقال بيسكوف: "بالطبع بوتين قال إنه لا يرفض عقد مثل هذه الاجتماعات، بما فيها هذا الاجتماع أيضًا، لكنه يعتقد أن الاجتماع من أجل الاجتماع لن يحقق فائدة تذكر، ونحن نركز حاليًا على الإعداد لتنسيق عمل (رباعية النورماندي) التي تضم روسيا وفرنسا وأوكرانيا وألمانيا".
من جانبه، قال نزاربايف، متحدثًا في الجلسة الخامسة لندوة "أستانا كلوب" السياسية في بلاده: "الآن التقيت زيلينسكي واستمعت إليه، وتحدثت أمس مع بوتين حول كيفية حل هذه القضية لاحقًا، وأرى أنه لا بد من عقد لقاء شخصي بين رئيسي روسيا وأوكرانيا"، موضحًا في الوقت ذاته أنه حصل على موافقة زيلينسكي وأبلغ بوتين بها، فيما عرض استضافة بلاده هذا اللقاء.
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