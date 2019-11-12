الرئيس الأمريكى الأسبق جيمي كارتر يخضع لعملية جراحية

أُدخل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى، أمس الإثنين، لإجراء عملية جراحية في رأسه بعد سقوطه مرات عدة في الأسابيع السابقة، وفق ما أعلن مركز كارتر.

قال المركز في بيان إن الرئيس، البالغ من العمر 95 عامًا، "تم إدخاله إلى مستشفى إيموري الجامعي منذ

مساء أمس الإثنين لإجراء عملية لتخفيف ضغط على دماغه تسبب به نزيف جراء حادث سقوطه الأخير"، مضيفًا أن العملية ستجرى صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

أضاف "الرئيس كارتر يرتاح بشكل ملائم وزوجته روزالين إلى جانبه".

وكان كارتر نقل سابقًا إلى المستشفى لمعالجة كسر في الحوض أصيب به بعد سقوطه في شهر أكتوبر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي تولى الرئاسة بين عامي 1977 و1981 جرح رأسه في حادث سقوط أيضًا بداية الشهر، لكنه في اليوم التالي تطوع للمشاركة في نشاط لمنظمة "مسكن للإنسانية" وظهر في الموقع المحدد بعين سوداء وضمادة على رأسه.