كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال "دواعش" خططوا لهجوم بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص في مدينة أوفنباخ بغرب البلاد، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم باستخدام مواد ناسفة نيابة عن تنظيم داعش.

قال الادعاء الألماني، إن المشتبه به الأساسي ألماني من أصل مقدوني، عمره 24 عاما أراد تصنيع متفجرات، وحاول شراء سلاح من الإنترنت، وأن شريكيه مواطنان تركيان عمر أحدهما 21 عاما، والآخر 22 عاما.

ووفي بيان صحفي، قالت مدعية فرانكفورت، ناديا نيسن، إن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن في الهجوم.

وفقًا للحكومة الألمانية، لدى الأكراد في سوريا 84 من مقاتلي داعش القومي الألماني. وتصنف الشرطة الألمانية ثلثها تقريبًا كتهديد، بما في ذلك 19 رجلًا وثماني نساء.

Advertisements

وتعتقد الشرطة أنها تشكل تهديدًا كبيرًا ويمكن أن تنفذ هجمات إرهابية في البلاد.

وقال "دير شبيجل": "إن 50 من أصل 84 مقاتلًا قد يظلون أحرارًا بعد عودتهم إلى ألمانيا لأنه لا يوجد دليل على مقاضاتهم على أفعالهم في سوريا والعراق".

وأضاف الموقع، أن أربع نساء على الأقل يحملون الجنسية الألمانية قد هربن من السجون الكردية منذ بدء العملية التركية قبل أسبوع.

وقبل بضعة أشهر، ذكرت الصحف الألمانية زيارة قام بها عملاء المخابرات الألمانية إلى السجون الكردية، حيث لا يزال المقاتلون الأجانب، "لتقييم" المقاتلين الألمان هناك.

وترفض ألمانيا إعادتهم لأنه لا يوجد لديها ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهم، مما يعني أنها ستبقى حرة.

