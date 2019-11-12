كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط طائرة رئيس بوليفيا إيفو موراليس في باراجواي بعد رفض بيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية المكسيكية تقل الرئيس البوليفى إيفو موراليس، فى باراجواى بعد رفض طلب الهبوط فى بيرو، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام فى باراجواى، اليوم الثلاثاء.

كان من المفترض أن تزود الطائرة بالوقود في بيرو قبل أن تتوجه إلى المكسيك، حيث مُنح إيفو موراليس حق اللجوء السياسي، مع موافقة السلطات المحلية بالفعل على ذلك. ومع ذلك، فإن الرحيل توقف بسبب الحاجة إلى تنسيق الطريق مرة أخرى، وفقا لوسائل الإعلام البوليفية.

وقالت صحيفة "إيه بى سى كولور"، إن الطائرة هبطت فى مطار سيلفيو بيتيروسى الدولى بالقرب من اسونسيون عاصمة باراجواى فى الساعة 1.35 صباحا بالتوقيت المحلى (04:35 بتوقيت جرينتش).

وذكرت الصحيفة، أن قرار الهبوط في باراجواي اتخذ بعد أن حظر مراقبو المرور في بيرو وتشيلي والبرازيل الطائرة من المرور فوق مجالها الجوي.

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وقال مراسل "إيه بي سي كولور"، نقلاً عن جيش باراجواي، إن الطائرة ستزود بالوقود ثم تواصل رحلتها إلى المكسيك. قد تغادر باراجواي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

قد يسافر كبار المسؤولين المستقيلين من بوليفيا مع موراليس إلى المكسيك على متن نفس الطائرة، منذ نشر نائب وزير الخارجية المكسيكي ماكسيميليانو زونيغا، على "تويتر" صورة تضم موراليس يرافقه العديد من الأشخاص، بمن فيهم نائب الرئيس السابق الفارو جارسيا لنيرا، ورئيس مجلس الشيوخ أدريانا سالفاتيرا. تم التقاط مجموعة تضم ستة أشخاص على الأقل في صورة، في مطار تشيمور الدولي في بوليفيا.

في هذه الأثناء، لم يذكر المسؤولون المكسيكيون أي مسؤول آخر، وعلّقوا على منح حق اللجوء لموراليس. رفض وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، يوم الإثنين الكشف عن أسماء أي مسئولين ومشرعين بوليفيين يطلبون اللجوء، في إشارة إلى التهديد الذي قد يواجهونه.

استقال "موراليس"، الذي كان رئيسًا لبوليفيا منذ العام 2006، يوم الأحد، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الآخرين، وسط احتجاجات حاشدة ضد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر، والتي تنافس عليها المعارضة.

ووصفت العديد من الدول، بما في ذلك الأرجنتين وفنزويلا وكوبا والمكسيك الأحداث في بوليفيا بأنها انقلاب.