كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: تبادل مقاتلي طالبان مع الأسرى الأمريكيين والأستراليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الثلاثاء إن أفغانستان ستفرج عن اثنين من كبار قادة طالبان وزعيم جماعة حقاني المتشددة في مقابل أستاذ أمريكي وأسترالي خطفا في عام 2016.

واتخذ قرار الحكومة بالإفراج عن أنس حقاني واثنين آخرين من قادة طالبان في تبادل للأسرى على أمل تأمين محادثات مباشرة مع طالبان، التي رفضت حتى الآن التعامل مع ما تسميه نظام "دمية" غير شرعي في كابول.

وقال غني في خطاب متلفز، من أجل تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات وجهًا لوجه مع طالبان، قررت الحكومة إطلاق سراح سجناء طالبان في مقابل أستاذين جامعيين.

وأضاف غاني إنه تم إطلاق سراح أنس حقاني وقادة طالبان الحاج مالي خان وحافظ راشد. وتم القبض على الثلاثة في عام 2014.

ويأتي تبادل الأسرى في وقت تبذل فيه جهود لتجديد محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.

وقامت شبكة حقاني في السنوات الأخيرة بشن هجوم مسلح واسع النطاق على المدنيين، ويعتقد أن يكون مقرها في باكستان وجزء من حركة طالبان في أفغانستان.

وأنس حقاني هو الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، الذي يحتل المرتبة الثانية في التسلسل الهرمي لطالبان الأفغانية ويقود شبكة حقاني، التي تعتبر من أشد الفصائل دموية في حركة طالبان الأفغانية.

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وقال متحدث باسم طالبان في وقت سابق من هذا العام، إن الحركة مصممة على الحصول على إطلاق سراح أنس حقاني وعينه كعضو في فريق التفاوض الذي سيجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين.

واختطفت طالبان المواطن الأمريكي كيفين كينج وأسترالي تيموثي ويكس، كلاهما أستاذان، في أغسطس 2016 من الجامعة الأمريكية في أفغانستان في كابول.

وقال غني، إن السلطات لم تتمكن من اكتشاف مكان احتجاز طالبان للطالبين.

وأضاف، المعلومات تشير إلى أن صحتهم أثناء احتجازهم من قبل الإرهابيين قد تدهورت.

ووصل وفد باكستاني، بما في ذلك رئيس وكالة المخابرات الداخلية القوية (ISI)، إلى كابول للقاء السلطات الأفغانية يوم الاثنين.

وقال مسؤول باكستاني كبير في إسلام أباد إن الوفد ناقش تبادل الأسرى.

وفقًا للمسؤولين الأفغان، من المقرر عقد الجولة القادمة من المحادثات بين طالبان وممثلين أفغان لهذا الشهر في بكين.

