كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تستعين بالطائرات لإخماد حرائق الغابات الكثيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ عشرات الآلاف من الأستراليين اليوم الثلاثاء بعد أن حذرت السلطات من أن الوقت قد فات بالنسبة لهم لمغادرة منازلهم حيث اشتعلت حرائق الغابات عبر منطقة شاسعة من الساحل الشرقي للبلاد ودخنت سيدني في دخان.

وتم تحويل طائرة لإسقاط مثبطات النار في حرائق الغابات التي تهدد المنازل في الضواحي الشمالية لسيدني. وأظهرت لقطات تلفزيونية أن بعض المانع أطفأ النيران وأدى إلى تلوين منازل الضواحي والسيارات الوردي والأحمر.

وكان المسؤولون يستجيبون لأكثر من عشرة تحذيرات طارئة في نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، وتغطي كل واحدة منها عدة مجتمعات، وفي المساء، حيث تم إحراق أكثر من نصف الحرائق الـ 85 في جميع أنحاء الولاية دون حراسة وسط ظروف "كارثية".

وقال شين فيتزسيمونز مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني: "نحتاج إلى أن يظل الناس يقظين."

وأضاف، آخر شيء يمكننا تحمله هو أن يشعر الناس بالرضا أو أن يرتاحوا لمجرد أننا نقترب من نهاية اليوم، وهناك عدة ساعات حتى الآن من المخاطرة العالية للتعامل معها.

وقال فيتزسيمونز في تقرير سابق أن رجل إطفاء يقاتل حريق أصيب بنوبة قلبية رغم أن حالته غير معروفة.

وحرائق الأدغال هي تهديد شائع ومميت في الصيف الحار والجاف في أستراليا، ولكن الضراوة والوصول المبكر لتفشي هذا العام في ربيع نصف الكرة الجنوبي قد فاجأ الكثيرون.

واشتعلت النيران بسبب الظروف الجافة للغاية بعد ثلاث سنوات من الجفاف في أجزاء من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، والتي يقول الخبراء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.

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اندلعت الفاشية الحالية، التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص ودمرت أكثر من 150 منزلًا في عطلة نهاية الأسبوع، بسبب مزيج غير مسبوق من درجات الحرارة المرتفعة والرياح الشديدة.

وأبلغت معظم التحذيرات الطارئة التي أصدرتها السلطات اليوم الثلاثاء، بما في ذلك جنوب تورامورا بإطلاق النار على بعد 20 كيلومترًا إلى الشمال من وسط سيدني، السكان المتأثرين بأن عليهم البحث عن غطاء وأنه قد فات الأوان للفرار من منازلهم.

وفي بلدة واشوب الصغيرة، على بعد 400 كيلومتر (250 ميلًا) إلى الشمال من سيدني، نقل السكان المئات من الماشية إلى ساحة العرض المركزية مع اقتراب الحرائق.

ولم يكن من المتوقع حدوث أسوأ طقس حتى وقت متأخر من المساء أو على مقربة من حلول الظلام، مع توقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية (98.6 درجة فهرنهايت)، إلى جانب رياح قوية.

وأجبرت الحرائق أيضًا المنظمين على إلغاء رالي أستراليا الذي انتهى موسمه، والذي حرض شركة هيونداي ضد شركة تويوتا.

ولم يكن الخطر كبيرًا في كوينزلاند، وكان مستوى التهديد هناك مربوطًا بـ "شديد"، مستويين أدنى من الظروف "المأساوية" في نيو ساوث ويلز. ومع ذلك، كان حوالي 55 حريقًا مشتعلًا في جميع أنحاء الولاية الشمالية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وزاد التهديد الحالي من الاهتمام بسياسات الحكومة المحافظة الأسترالية للتصدي لتغير المناخ، والتي قال علماء الأرصاد إنها تمدد فترة موسم الحرائق.

وأثار نائب رئيس الوزراء مايكل ماكورماك جدلًا ساخنًا يوم الاثنين عندما اتهم نشطاء المناخ، الذين وصفهم "بإيقاظ العاصمة الخضراء"، بتسييس المأساة.