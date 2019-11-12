قررت ابتدائية الحسيمة، أمس الاثنين، متابعة الناشط في حراك الريف في بلجيكا، محمد الأحمدي في حالة سراح، بعدما تم توقيفه في مطار الشريف الإدريسي في الحسيمة، مساء السبت الماضي، مباشرة بعد وصوله إلى أرض الوطن.
وقال عبد المجيد أزرياح، محامي الأحمدي، في حديثه لـ”اليوم 24″، اليوم الثلاثاء، إن القضاء قرر متابعة الأحمدي بتهم الدعوة إلى التظاهر، والتحريض على العصيان، كما وجهت إليه تهمة إهانة هيأة منظمة قانونا، ومتعت المحكمة الأحمدي بالسراح، مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم.
وكانت عائلات معتقلي “حراك الريف”، قد أعلنت، أول أمس الأحد، أنه تم توقيف أحد نشطاء الحراك في أوربا، مباشرة بعد وصوله إلى أرض الوطن.
وقالت جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين إن محمد الأحمدي تم اعتقاله في مطار الشريف الإدريسي في الحسيمة، مساء السبت الماضي، أثناء عودته من بلجيكا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأحمدي عاد إلى المغرب لرؤية والده المريض، قبل أن يتم توقيفه في المطار، ونقله حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا من المطار إلى مفوضية الأمن الوطني في الحسيمة، حيث لا يزال موقوفا إلى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه تهم التحريض والدعوة إلى التظاهر إلى ناشط “حراك الريف” العائد من بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.