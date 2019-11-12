توجيه تهم التحريض والدعوة إلى التظاهر إلى ناشط “حراك الريف” العائد من بلجيكا

قررت ابتدائية الحسيمة، أمس الاثنين، متابعة الناشط في حراك الريف في بلجيكا، محمد الأحمدي في حالة سراح، بعدما تم توقيفه في مطار الشريف الإدريسي في الحسيمة، مساء السبت الماضي، مباشرة بعد وصوله إلى أرض الوطن.

وقال عبد المجيد أزرياح، محامي الأحمدي، في حديثه لـ”اليوم 24″، اليوم الثلاثاء، إن القضاء قرر متابعة الأحمدي بتهم الدعوة إلى التظاهر، والتحريض على العصيان، كما وجهت إليه تهمة إهانة هيأة منظمة قانونا، ومتعت المحكمة الأحمدي بالسراح، مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم.

وكانت عائلات معتقلي “حراك الريف”، قد أعلنت، أول أمس الأحد، أنه تم توقيف أحد نشطاء الحراك في أوربا، مباشرة بعد وصوله إلى أرض الوطن.

وقالت جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين إن محمد الأحمدي تم اعتقاله في مطار الشريف الإدريسي في الحسيمة، مساء السبت الماضي، أثناء عودته من بلجيكا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأحمدي عاد إلى المغرب لرؤية والده المريض، قبل أن يتم توقيفه في المطار، ونقله حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا من المطار إلى مفوضية الأمن الوطني في الحسيمة، حيث لا يزال موقوفا إلى الآن.