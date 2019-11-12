الترجي التونسي يتلقى “ضربة موجعة” قبل مواجهة آسفي في إياب ربع النهائي

تلقى فريق الترجي التونسي لكرة القدم، خصم أولمبيك آسفي ، في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ضربة موجعة قبل مواجهة الفريق المغربي، وذلك بعد أن تبث غياب لاعبه ونجمه خليل شمام، عن هذه المباراة بسبب الإصابة.

وحسب تقارير إعلامية تونسية، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم المنتخب التونسي، أثبتت أن الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام الملعب التونسي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري التونسي، تستوجب خضوعه للراحة لمدة 10 أيام.

لن يكون شمام جاهزا بنسبة كبيرة لخوض هذه المباراة، التي ستقام بملعب “رادس” يوم 23 نونبر الجاري، لينضاف إلى زميله في الفريق محمد علي اليعقوبي، الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة الذهاب بملعب المسيرة الخضراء بآسفي.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليؤجل الحسم لمباراة العودة في تونس، التي ستشهد “ديربي” مغربي تونسي جديد.