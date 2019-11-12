نجم ريال مدريد في مراكش.. احتفالية خاصة لاستقباله – صور

حظي لاعب فريق ريال مدريد “ماركو أسيسنسيو”، بعطلة مميزة في المغرب، حيث عاش أجواء احتفالية في مدينة مراكش، وزار جبالها للاستمتاع بطبيعتها الخلابة. أحد المغاربة، الذين تجمعهم صداقة بـ”أسينسو”، يدعى علي وزان، نشر على حسابه بأنستغرام، أمس الاثنين، صور لـ”أسيسنيو” وعائلته، وهم في طريقهم إلى الجبال، وكذلك مقاطع “ستوري” توثق احتفالا عاشه لاعب ريال مدريد في أمسية بمنتج سياحي. Advertisements وخصص المنتج السياحي استقبالا خاصا لـ”أسينسيو”، وكتبت عبارة الترحيب به النيران، وأمامها فرقة للتبوريدة لتقديم عروض فلكلورية. ودأب “أسيسنسيو” على زيارة عاصمة النخيل، إذ كان قد حل فيها، في أبريل الماضي، فيما لم يعرف تاريخ زيارته الاخيرة، التي نشر تفاصيلها صديقه المغربي.

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