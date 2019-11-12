عاجل.. قرعة كأس “الكاف”: حسنية أكادير يواجه فريقا جزائريا وبركان في مجموعة صعبة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن المجموعات الأربع التي ستخوض دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستعرف تواجد فريقين مغربيين، هما حسنية أكادير ونهضة بركان.

وأسفرت القرعة، التي أقيمت قبل قليل في العاصمة المصرية القاهرة، تواجد حسنية أكادير في المجموعة الرابعة، إلى جانب مكل من بارادو الجزائري، سان بيدرو الإفواري، وإنييمبا النيجيري.

فيما أوقعت القرعة ممثل الكرة المغربية الآخر، نهضة بركان في المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من موثيمبي الكونغولي، ايساي الغيني، وزاناكو الزامبي

إليكم المجموعات الأربع:

المجموعة الأولى: نواذيبو الموريتاني، بيراميدز المصري، إنجرز النيجيري، المصري البورسعيدي

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المجموعة الثانية: النصر الليبي، بيديفيست الجنوب إفريقي، دجوليبا المالي، حوريا الغيني

المجموعة الثالثة: موثيمبي الكونغولي، ايساي الغيني، زاناكو الزامبي، نهضة بركان

المجموعة الرابعة: بارادو الجزائري، سان بيدرو الإفواري، حسنية أكادير، إنيمبا النيجيري