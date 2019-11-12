مدرب إيطاليا: لن أضم بالوتيللي فقط بسبب لون بشرته

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا إنه لن يضم المهاجم ماريو بالوتيلي إلى تشكيلة المنتخب الوطني إلا إذا كان يستحق من الناحية الفنية ولن يضمه لمجرد دعم مكافحة العنصرية.

وكان بالوتيلي، الذي لم يلعب لمنتخب إيطاليا منذ سبتمبر أيلول 2018، قد سدد الكرة نحو مشجعي المنافس وهدد بالخروج من الملعب بعدما تعرض لإهانات عنصرية من الجماهير خلال مواجهة فريقه بريشيا أمام فيرونا في الدوري المحلي هذا الشهر.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي ”عندما أضم ماريو بالوتيلي فسيكون ذلك لأنه يستحق وليس بسبب لون بشرته.

”أنا أعرف ماريو وأحبه. لقد منحت الفرصة لماريو لكي يلعب عندما كان صغيرا لذا أنا أعرفه بشكل جيد“.

وكان جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي قال إن استدعاء بالوتيلي لتشكيلة المنتخب سيمثل رسالة قوية ضد العنصرية لكن مانشيني أكد أن اللاعب لم يقدم بعد الأداء الذي يجعله ينضم.

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وأضاف مانشيني ”يمكن أن يكون رأي البعض كما قال الرئيس لكن يجب إدراك أنه إذا حصل بالوتيلي على فرصة أخرى فذلك لأنه يستحق من وجهة النظر الفنية“.

وابتُلي الدوري الإيطالي بالعديد من وقائع العنصرية في الأشهر الأخيرة.

وتعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لإساءات من مشجعي كالياري وتوقفت المباراة لفترة قصيرة كما قال دالبرت مدافع فيورنتينا إنه تعرض لإهانات عنصرية من جماهير أتلانتا.

وضمنت إيطاليا بالفعل التأهل لبطولة أوروبا 2020 لكنها تبحث عن الفوز العاشر على التوالي عندما تواجه البوسنة يوم الجمعة.