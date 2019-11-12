رعب داخل حافلة للركاب في الجديدة.. تكسير وفوضى واعتداء على مراقب

رعب حقيقي ذلك الذي عاشه ركاب حافلة للنقل الحضري في مدينة الجديدة، مساء أمس الاثنين؛ بعدما أقدم عدد من الشبان على الاعتداء على مراقب حافلة للنقل الحضري، بعد رفضهم أداء التذكرة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النزاع، الذي شب بين المراقب والشبان تطور، فاستل أحدهم سكينا، وغرسه في القدم اليمنى للمراقب.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الشبان لم يكتفوا بذلك، بل كسروا الحافلة في الشارع العام، وتسببوا في حالة من الهلع وسط الركاب، الذين غادروها، خوفا على سلامتهم.

وبعد حضور عناصر الأمن إلى مكان الحادث، تم فتح تحقيق في الواقعة، ونقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي في الجديدة.