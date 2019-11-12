بعد غياب طويل.. حنان لخضر تنافس ضمن مسابقة عالمية

تنافس الفنانة المغربية، حنان لخضر، على لقب أجمل وجه في العالم لسنة 2019، إذ صنفت للعام الرابع على التوالي ضمن قائمة 100 أفضل وجه، التي يصدرها موقع tccandler الأمريكي.
وغابت حنان لخضر عن الميدان الفني من مدة طويلة، ولم تخرج بأي توضيح حول السبب وراء ذلك، وهل ابتعادها عن الأضواء أمر مؤقت أم قرار نهائي.
وأعلن الموقع المذكور، أمس الاثنين، وجود اسم حنان لخضر في قائمته، للسنة الرابعة على التوالي، بعدما حصدت في السنة الأولى المركز الخامس عالميا، والمركز 43 في السنة الموالية.
ومن بين الوجوه العربية، الموجودة في القائمة نفسها، الفنانة المصرية ياسمين صبري، ومقدمة البرامج الفلسطينية “لينا قيشاوي”، التي اختيرت للمرة الثانية في هذه المسابقة.
وشملت القائمة ذاتها أسماء نجوم أوربيين، وأتراك، ومن بوليوود، أمثال النجمة الهندية “ديبيكا بادكون”، والنجمة البريطانية “صوفي تيرنر”، والنجمة الكورية ” بارك جيهيو”، والممثلة الأسترالية “مارغوت روبي”، وغيرهن الكثير.
وتضم القائمة نفسها أسماء مشاهير ذكور، وتعتمد في تصنيفاتها النهائية، على تصويت الجمهور.
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