مهاجم الوداد يغادي معسكر المنتخب بسبب الإصابة وعموتة يضع أولى لمساته على المحليين

غادر بديع أووك، مهاجم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أمس الإثنين، التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني المحلي، بسبب شعوره بآلام عضلية.

وحسب الموقع الرسمي للجامعة، فإن اللاعب السابق لحسنية أكادير غادر مقر إقامة المنتخب الوطني بعدما أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها أنه مصاب، ومن المنتظر أن يحدد طبيب النادي الأحمر طبيعة الإصابة التي يعاني منها وكذا مدة غيابه عن الملاعب.

وخاض المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مساء أمس الاثنين، أول حصة تدريبية خلال التجمع الإعدادي الذي يخوضه بمدينة الرباط تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه يوم الثلاثاءالقادم بالمنتخب الغيني.

Advertisements

وعرفت هذه الحصة التدريبية التي امتدت لحوالي ساعة ونصف، مشاركة جميع اللاعبين باستثناء بديع أووك.

يذكر أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاعبين المحليين لبطولة إفريقيا التي ستجرى أطوارها بالكامرون عام 2020.

وكان عموتة، قد وجه الدعوة أيضا للحارس محمد اليوسفي، حارس مرمى فريق الدفاع الحسني الجديدي، من أجل تعويض الحارس هشام المجهد، حارس اتحاد طنجة، الذي تمت المناداة عليه هو الآخر للمنتخب الأول، لخلافة أنس الزنيتي المصاب.