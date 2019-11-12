روبرت دي نيرو: ترامب أحمق ورئيس مزيف.. ليس مناسبا حتى ليكون فردا جيدا في عصابة

عاد الفنان الأمريكي الشهير، روبرت دي نيرو، إلى توجيه انتقاده اللاذع إلى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، معتبرا أنه لن يستطيع الصمود طويلا، وواصفا إياه بالأحمق، والرئيس المزيف.

وهاجم المنتج، والممثل، الرئيس الأمريكي، خلال لقاء مع “فوكس نيوز”، وقال إن “دونالد ترامب” ليس مناسبا حتى ليكون فردا جيدا من أفراد عصابة، لأنه لا يتشبث بكلامه في أي موضوع.

واستغرب “دي نيرو” من الأشخاص، الذين يدعمون “ترامب”، إذ أضاف: “لا أعرف بالضبط ما الذي يجعل الناس يؤيدون “ترامب”، حتى في عالم العصابات، لا أعتقد أنه يستطيع أن يصمد طويلا”.

Advertisements

ويرى “دي نيرو” أن “ترامب” يستطيع أن يصمد فقط في عالم العقار، مفسرا رأيه: “لأنه ورث كل تلك الأموال، أما هو فأحمق. وفي العالم الحقيقي، لن يصمد طويلا، هذا إحساسي”.

ووصف “دي نيرو” الرئيس الأمريكي بالرئيس المزيف، داعيا إلى محاسبته من خلال تحقيق العزل في مجلس النواب (الكونكرس الأمريكي)، معتبرا أن عدم المضي قدما في التحقيق يعني أنه ارتكب خطأ، ولم يدفع ثمنه، مشددا على وجوب محاسبته.

ويعتبر “دينيرو” من بين أبرز نجوم الولايات المتحدة الأمريكية، الذين ينتقدون بشدة، ويهاجمون رئيس بلادهم الحالي.