القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (70 عاما) مصرعه داخل أحد المصانع في مدينة حيفا، ظهر اليوم الثلاثاء. وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن المركز تلقى بلاغا الساعة 12:08 حول إصابة عامل من قبل جرار في مصنع بحيفا. وقدم أفراد الطاقم الطبي الذين وصلوا إلى المكان العلاجات الأولية وحاولوا إنقاذ حياة المصاب إلا أن كل محاولاتهم بات بالفشل وأقروا وفاته على الفور. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حيفا: مصرع عامل داخل مصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.