بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، ضد الشابين سيف سعدي (25 عاما) وإبراهيم سعدي (22 عاما) من بسمة طبعون، نسبت إليهما اقتراف جريمة القتل المزدوجة التي وقعت يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2019 في حفل الزفاف بالقرية وأسفرت عن مقتل المرحومين بيان بشكار وإبراهيم سعدي.

ويُستدل من لائحة الاتهام أن "القتيل من بسمة طبعون، إبراهيم سعدي، طلب من الشقيقين المتهمين ألا يشربا الخمر قرب منزله والمسجد".

وبحسب لائحة الاتهام، "كان الشقيقان سعدي بخلاف مع قريبهما المرحوم إبراهيم سعدي (43 عاما) الذي كان يسكن قرب المسجد في بسمة طبعون، وذلك إثر طلبه منهما عدم شرب الخمر قرب بيته وقرب المسجد الأمر الذي أغضبهما، وفي يوم 20.09.2019 أقيمت حفلة حناء في ساحة المسجد وتم دعوة المتهمين حيث وصلا إلى المكان ومعهما سلاح. ووصل إلى الحفل أيضا شقيقا المرحوم، وعندما أراد أحدهما ترك المكان حوالي الساعة 23:00 قام أحده المتهمين بإغلاق الطريق أمامه وأخبره بطلب شقيقه المرحوم منه عدم شرب الخمر، وصرخ بوجهه واعتدى عليه، عندها وصل إلى المكان أشخاص من الأسرتين وبينهم المتهم الثاني ونشب شجار كبير في الشارع القريب من المسجد ومنزل المرحوم، وخلال الشجار قام أحد المتهمين بإطلاق النار قرب رأس شقيق المرحوم لكي يخيفه وبعدها أطلق النار باتجاه منزل المرحوم، الأمر الذي شكّل خطرا على حياة أفراد الأسرة الذين كانوا داخل المنزل. وكان المرحوم خلال الشجار خارج منزله، وعندما هدأت الأمور عاد إلى منزله وعرف بالشجار وتوجه للاستفسار عما حدث فطلب منه أحد المتهمين الحديث معه على انفراد، وخلال الحديث بينهما تجدد الشجار فقام المتهم بإشهار مسدس كان بحوزته وأطلق النار من مسافة قريبة وسقط على الأرض فقام قريب المرحوم الذي كان يتواجد في المكان بمحاولة الهروب من المكان بعد أن شاهد ما يحدث فأطلق المتهمان النار عليه وأصاباه في ظهره فسقط هو الآخر مصابا".

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وذُكر في لائحة الاتهام أنه "بعد مرور 10 دقائق قررت المرحومة بيان بشكار (21 عاما) ترك الحفل والعودة إلى المنزل مع زوجها وابنتها (ابنة العام الواحد) وأقارب لها، وتوجهت نحو السيارة مع عمها وزوجها الذي كان يحمل الطفلة، وفي نفس الوقت صعد أحد المتهمين إلى شرفة منزل قريب من المكان وأطلق رصاصتين باتجاه ساحة المسجد فأصابت رصاصة المرحومة برأسها وقتلتها على الفور".

يذكر أنه بعد ارتكاب الجريمة لاذ المتهمان بالفرار إلى منطقة الضفة الغربية واختبآ في شقة سكنية. واقتحم أفراد من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها فجر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 شقة سكنية واعتقلت الشابين حين رقدا للنوم في شقة سكنية في مدينة جنين. وجرى تمديد اعتقالهما بالمحكمة عدة مرات إلى أن قدمت النيابة العامة، اليوم، إلى المحكمة لائحة اتهام ضدهما.